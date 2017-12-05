محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة الجوف تهنئ قيادة الثورة والمجلس السياسي بوأد الفتنة الجوف- سبأ:



باركت قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف لقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني وأد الفتنة ودحر العناصر التخريبية من العاصمة صنعاء.



وعبر محافظ الجوف سام علي الملاحي عن أسمى آيات التهاني لقائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ وذلك في إسقاط مؤامرات العدوان وإنهاء مظاهر الفوضى .



وأشاد بدور الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وتصديهم لمظاهر الفوضى والخروج عن القانون من قبل تلك العناصر التخريبية.



وأكد المحافظ الملاحي ثبات أبناء محافظة الجوف وقبائلها وأطيافها الإجتماعية ووقوفهم إلى جانب القيادة السياسية في المضي على درب النضال والصمود في مواجهة العدوان والتصدي له والدفاع عن الوطن ومكتسباته ودحر الغزاة والمحتلين من كافة الأراضي اليمنية .

سبأ [05/ديسمبر/2017]سبأ