محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السلطة المحلية بريمة تبارك انتصار الشعب اليمني في وأد الفتنة







باركت قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بمحافظة ريمة انتصار الشعب اليمني في وأد الفتنة التي كانت تستهدف وحدة الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي.



ودعت السلطة المحلية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه كل المكونات والقوي السياسية إلى تحمل المسؤولية والالتفاف حول الشرعية الدستورية المتمثلة بالمجلس السياسي الأعلى لإفشال المخططات الإجرامية للعدوان وعملائه التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره.



وأشاد البيان بجهود كل الشرفاء من أبناء الوطن في دعم الجبهات .

سبأ [05/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:سبأ