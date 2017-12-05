[05/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مخلفاً تدميراً واسعاً في المنشئات العامة وممتلكات المواطنين خلال الساعات الماضية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في أمانة العاصمة غارة على منزل المواطن عصام جياش في جولة عمان و غارتين على تبة التلفزيون و ملعب الثورة وأربع غارات على منطقة حدة .
كما شن طيران العدوان غارتين على تبة الأدلة الجنائية بحي ذهبان وسبع غارات على القصر الجمهوري و خمس غارات على مديرية السبعين ، و شن غارتين على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حجة إحداهما استهدفت قلعة القاهرة ، كما شن 14 غارة على مديريتي حرض و ميدي .
ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء غارتين لطيران على منازل المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة .
وفي عمران شن طيران العدوان أربع غارات على العمشية بمديرية حرف سفيان .
وحسب المصدر شن الطيران الحربي التابع للعدوان أربع غارات وقصف طيران الأباتشي بأكثر من خمسين صاروخاً وادي جارة في جيزان .
سبأ