محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية







واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية مخلفاً تدميراً واسعاً في المنشئات العامة وممتلكات المواطنين خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في أمانة العاصمة غارة على منزل المواطن عصام جياش في جولة عمان و غارتين على تبة التلفزيون و ملعب الثورة وأربع غارات على منطقة حدة .



كما شن طيران العدوان غارتين على تبة الأدلة الجنائية بحي ذهبان وسبع غارات على القصر الجمهوري و خمس غارات على مديرية السبعين ، و شن غارتين على مديرية سنحان بمحافظة صنعاء .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مدينة حجة إحداهما استهدفت قلعة القاهرة ، كما شن 14 غارة على مديريتي حرض و ميدي .



ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء غارتين لطيران على منازل المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة .



وفي عمران شن طيران العدوان أربع غارات على العمشية بمديرية حرف سفيان .



وحسب المصدر شن الطيران الحربي التابع للعدوان أربع غارات وقصف طيران الأباتشي بأكثر من خمسين صاروخاً وادي جارة في جيزان .

سبأ [05/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ