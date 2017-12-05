[05/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص أربعة جنود سعوديين في قرية قوى بجيزان ، فيما تم تدمير طقم عسكري محمل بالجنود السعوديين في منطقة واقعة بين موقع القرن وقرية قوى بصاروخ موجه .
وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع الجنود السعوديين في الكرس والبيت الأبيض وقرية قوى بجيزان ، كما استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة بنجران وتم إعطاب آلية عسكرية تحمل معدل 23 قبالة منفذ الخضراء .
وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال تصدي الجيش واللجان لزحف واسع لهم على موقع الشبكة رافقه غطاء جوي مكثف .
وفي مأرب لقي القيادي المرتزق محمد الحلحلي قائد كتيبة صقر3 مصرعه مع خمسة من مرافقيه ، وجرح أربعة آخرين في استهداف آليتهم العسكرية في مديرية صرواح بصاروخ موجه ، وتم قنص أربعة آخرين من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .
وذكر المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان الشعبية فجرت آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز ، في حين تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .
سبأ