محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية







لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قنص أربعة جنود سعوديين في قرية قوى بجيزان ، فيما تم تدمير طقم عسكري محمل بالجنود السعوديين في منطقة واقعة بين موقع القرن وقرية قوى بصاروخ موجه .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع الجنود السعوديين في الكرس والبيت الأبيض وقرية قوى بجيزان ، كما استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة بنجران وتم إعطاب آلية عسكرية تحمل معدل 23 قبالة منفذ الخضراء .



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال تصدي الجيش واللجان لزحف واسع لهم على موقع الشبكة رافقه غطاء جوي مكثف .



وفي مأرب لقي القيادي المرتزق محمد الحلحلي قائد كتيبة صقر3 مصرعه مع خمسة من مرافقيه ، وجرح أربعة آخرين في استهداف آليتهم العسكرية في مديرية صرواح بصاروخ موجه ، وتم قنص أربعة آخرين من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .



وذكر المصدر أن وحدة الهندسة العسكرية بالجيش واللجان الشعبية فجرت آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز ، في حين تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

سبأ [05/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ