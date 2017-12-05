محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء قبلي بمحافظة ريمة يبارك انتصارات الجيش والأمن واللجان ريمة - سبأ :

ناقش لقاء قبلي موسع بمحافظة ريمة اليوم بحضور المحافظ حسن عبدالله العمري ووكيل المحافظة محمد الوسد ورئيس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي المستجدات الأوضاع بالمحافظة والمستجدات على الساحة الوطنية.



وفي اللقاء الذي ضم المشائخ والأعيان والوجهاء والقيادات المحلية والمجتمعية من مختلف مديريات المحافظة، جدد المشاركون التأكيد على وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية واستمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد والقوافل الغذائية.



وأكد المشاركون انهم سيظلون في طليعة القوى الوطنية في التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار بالمحافظة .



وبارك المشاركون في بيان صادر عن اللقاء الانتصارات التي حققها الجيش والأمن واللجان الشعبية وإفشال مخططات العدوان ومرتزقته.

سبـأ [05/ديسمبر/2017]سبـأ