محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء يهنئ قائد الثورة والمجلس السياسي بالانتصار على مليشيات الفتنة صنعاء - سبأ :

رفع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد وأعضاء المجلس والشعب اليمني، بالانتصار التاريخي على مليشيات دعاة الفتنة والاقتتال الداخلي والقضاء على تلك المؤامرة التي ارتبطت بمخططات العدوان ضد الشعب اليمني.



وأكدت برقية التهنئة أن القضاء على تلك المليشيات وإفشال مخططاتها التخريبية، انتصار سطره تلاحم أبناء الشعب إلى جانب الجهود الأجهزة الأمنية التي واجهت الموقف ببسالة وقوة بأس.



وعبر الدكتور مقبولى عن الشكر والتقدير لجهود وتضحيات قيادات ومنتسبي المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة وحكماء اليمن ومشائخها الأحرار الأوفياء.. مؤكدا أن تلك الجهود ستظل شاهدة على التلاحم والتآزر في مواجهة العدوان ومؤامراته، والوقوف في وجه كل من يحاول المتاجرة بتضحيات اليمنيين ودماء الشهداء.



وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للاستمرار في معركة الشعب اليمني المصيرية في مواجهة العدوان والمرتزقة، والانتصار للسيادة والقرار اليمني، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.



وأشاد بهذا الإنجاز الذي أفشل كل رهانات العدوان السعودي الأمريكي .. داعيا كافة أبناء الوطن إلى التلاحم واليقظة ورفد الجبهات والتصدي لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار اليمن.

سبـأ [04/ديسمبر/2017]سبـأ