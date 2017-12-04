محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير النقل يهنئ قائد الثورة والمجلس السياسي بإسقاط مؤامرة العدوان صنعاء - سبأ :

رفعت وزارة النقل برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد والشعب اليمني، بالانتصار الكبير الذي تحقق وإسقاط مؤامرة الغدر والخيانة.



وعبر وزير النقل اللواء زكريا الشامي عن تهاني وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها وجميع منتسبيها، لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الوزراء، بإسقاط مؤامرة الخيانة لقوى العدوان التي تسعى لشق الصف الوطني.



وأشاد بجهود أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وكل المواطنين الشرفاء، الذين عملوا على وأد هذه الفتنة وإفشال مؤامرة العدوان التي طالما راهن على نجاحها .. مؤكدا قدرة الجيش والأمن واللجان الشعبية على إفشال كل مؤامرات العدوان.

سبـأ [04/ديسمبر/2017]سبـأ