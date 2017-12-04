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آخر تحديث: الإثنين، 04 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:39:36م
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  محلي
وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية تهنئ قائد الثورة والرئيس الصماد بإسقاط مؤامرة العدوان
[04/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

رفعت وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد والشعب اليمني، بالإنجاز والإنتصار التاريخي في إخماد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان.

وأكدت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها أن هذا الإنجاز غير المسبوق والذي مثل صفعة وسقوط مدوي لقوى العدوان ومرتزقته يمثل نقطة تحول في مسار صمود وتضحيات الشعب اليمني وجيشه وأمنه ولجانه الشعبية في مواجهة تحالف العدوان السعودي الأمريكي وإسقاط أخر أوراقه التي تستهدف النيل من وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.

وأشادت بالملاحم البطولية التي يسطرها الجيش والأمن واللجان الشعبية في مختلف المواقع وجبهات العزة والشرف والبطولة دفاعا عن الأرض والعرض والتصدي لقوى العدوان ومرتزقته .. مؤكدة أن هذه البطولات والملاحم سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في مسيرة الشعب اليمني ونضالاته.

كما أكدت أن هذه الانتصارات الساحقة تعطي الجميع دافعا ورافدا للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات وكذا التغلب على كافة التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.

سبـأ
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