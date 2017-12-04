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آخر تحديث: الإثنين، 04 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:39:36م
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  محلي
وكيلا محافظة الحديدة يتفقدان سير العمل بعدد من المكاتب التنفيذية
[04/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

تفقد وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومعه وكيل المحافظة لشئون الثقافة والإعلام علي احمد قشر، سير العمل في مكاتب التربية والضرائب والإعلام والصحة والشباب والخدمة المدنية والأراضي.

وأطلعا وكيلا المحافظة خلال الزيارة على مستوى الانضباط، واستمعا من قيادات المكاتب التنفيذية إلى إيضاح حول سير العمل الإداري والمالي وإجراءات تحصيل الموارد المالية في المكاتب والهيئات الإيرادية والجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء.

كما استمعا من قيادات المكاتب التنفيذية إلى شرح حول الجهود المبذولة للإستمرار في العملية التعليمية والتحصيل المالي وتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات.

وأشاد قحيم وقشر بالجهود المبذولة من قيادات المكاتب في تنظيم العملية الإدارية في الإدارات والوحدات التابعة للمكاتب بهدف استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

إلى ذلك تفقد وكيلا المحافظة قحيم وقشر سير العملية التعليمية بمدرسة 26 سبتمبر بمديرية الحوك، واستمعا من مديرة المدرسة أمة الرحمن الصعفاني إلى شرح حول آلية العمل بالمدرسة من أجل استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة.

وأشاد الوكيلان بأداء إدارة المدرسة وإنضباط الكادر التعليمي رغم الصعوبات الناتجة عن استمرار العدوان الغاشم والحصار.

رافقهما خلال الزيارات مدير عام الإعلام عادل مكي ونائب مدير مكتب الشباب والرياضة محمد يوسف غلاب .

سبـأ
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