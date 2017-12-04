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آخر تحديث: الإثنين، 04 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:07:16م
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وزير العدل يؤكد على أهمية استمرار الصمود والحفاظ على وحدة الصف
[04/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، على أهمية استمرار الصمود ومواجهة قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم.

ودعا الوزير عقبات خلال لقائه اليوم قيادات ديوان عام الوزارة إلى تحمل المسؤولية الوطنية في مواصلة العمل وإنجاز معاملات المواطنين وتطوير وتحسين الخدمات القضائية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على وحدة الصف ومقارعة الفساد .. لافتا إلى أن الاعتداءات الأخيرة على مؤسسات الدولة وقتل الجنود والمواطنين جرائم لا تقل خطورة عن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم.

ولفت إلى أهمية مساندة المجتمع لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وإقلاق السكينة العامة لتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزأهم العادل.

سبـأ
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