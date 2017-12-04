محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرشيفيه اللجنة المنظمة تدعو الشعب اليمني للمشاركة في مسيرة غد بشارع المطار صنعاء - سبأ:

دعت اللجنة المنظمة جماهير الشعب اليمني إلى الاحتشاد الكبير في مسيرة عصر غد في شارع المطار بالعاصمة صنعاء التي دعا إليها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.



كما دعت اللجنة المنظمة للمسيرة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأحزاب والمكونات والشخصيات السياسية والقبلية والحكماء والعقلاء إلى المشاركة في هذه المسيرة.



وأكدت اللجنة على أهمية الحضور الواسع في هذه الفعالية الجماهيرية للتأكيد على وحدة الصف الوطني والاستمرار في التصدي للعدوان ومخططاته وكذا التصدي لكل المساعي الهادفة إلى النيل من أمن واستقرار الوطن.

سبـأ [04/ديسمبر/2017]سبـأ