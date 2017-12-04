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آخر تحديث: الإثنين، 04 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:07:16م
قائد الثورة يدعو للخروج غدا في مسيرة للتأكيد على وحدة الصف والتصدي للعدوان
دعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج عصر غدا في مسيرة جماهيرية للتأكيد على الالتفاف مع الدولة ورفض المؤامرات التي تستهدف الأمن والاستقرار والتأكيد على وحدة الصف والاستمرار في التصدي للعدوان.. مؤكدا أن إسقاط مؤامرة الخيا
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إرشيفيه
اللجنة المنظمة تدعو الشعب اليمني للمشاركة في مسيرة غد بشارع المطار
[04/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

دعت اللجنة المنظمة جماهير الشعب اليمني إلى الاحتشاد الكبير في مسيرة عصر غد في شارع المطار بالعاصمة صنعاء التي دعا إليها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

كما دعت اللجنة المنظمة للمسيرة في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأحزاب والمكونات والشخصيات السياسية والقبلية والحكماء والعقلاء إلى المشاركة في هذه المسيرة.

وأكدت اللجنة على أهمية الحضور الواسع في هذه الفعالية الجماهيرية للتأكيد على وحدة الصف الوطني والاستمرار في التصدي للعدوان ومخططاته وكذا التصدي لكل المساعي الهادفة إلى النيل من أمن واستقرار الوطن.

سبـأ
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