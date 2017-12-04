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آخر تحديث: الإثنين، 04 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:07:16م
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رئيس مجلس القضاء يهنئ القيادة والشعب اليمني بما تحقق من انتصارات
[04/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

رفع رئيس مجلس القضاء القاضي احمد يحيى المتوكل، برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس والشعب اليمني بما حققه الجيش والأمن واللجان الشعبية من انتصارات ضد العدوان وفي القضاء على دعاة الفتنة.

فيما يلي نصها :

فانا نتقدم بتهانينا ونبارك لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضائه ولقياداتنا العسكرية من الجيش واللجان الشعبية ولجهاز الأمن ولكافة أبناء شعبنا اليمني بما حققه الجيش واللجان الشعبية والأمن من إنجازات وانتصارات عظيمة ضد العدوان أهمها القضاء على دعاة الفتنة ومنفذي المؤامرة التي أرادها العدوان لفرض إغراق البلد في الفوضى والقتل والاقتتال وتهيئة منهم لتحقيق ما عجز عنه العدوان خلال الثلاث السنوات الماضية ونشيد بمواقف الشرفاء من أعضاء المؤتمر الشعبي العام الإيجابية ومواقفهم ضد العدوان وحرصهم على الوطن وعلى وحدة الصف.

كما نبارك بما حققته القوة الصاروخية من إنجازات عظيمة آخر تلك الإنجازات إطلاق صاروخ إلى دويلة الإمارات المعتدية ومزيد من الانتصارات.

سبـأ
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