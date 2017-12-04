محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان تنعيان الصحفي محمد إسماعيل الحملي صنعاء - سبأ :

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ودائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة وصحيفة 26 سبتمبر، الرائد علي إسماعيل الحملي وأخيه الصحفي محمد إسماعيل الحملي اللذين استشهدا بشارع الخمسين وهما متوجهان إلى مقر عملهما من قبل العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون.



وأشاد بيان نعي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الشهيدين وبصماتهما في الصحافة العسكرية، حيث كانا من الكوادر والأقلام الصحفية التي تركت بصماتها في صحيفة 26 سبتمبر بمهنية في كتاباتهما الصحفية .



وبارك البيان إخماد الفتنة ووأدها في مهدها .. مهيبا بكافة المواطنين تحمل المسئولية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي السافر على اليمن.



وحث البيان الجميع على ضرورة توخي الحذر والقيام بواجبهم الديني والوطني في الدفاع عن الوطن ومكتسباته .. محذرا كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وإقلاق السكينة العامة.



وعبرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ودائرة التوجيه المعنوي عن أحر التعازي وصادق العزاء والمواساة لأسرة وذوي الشهيدين وكافة آل الحملي .. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما ومحبيهما الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ [04/ديسمبر/2017]سبـأ