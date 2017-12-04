محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة وزارة الداخلية تتفقد الأوضاع الأمنية في أمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

تفقد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني اليوم عددا من المرافق والمناطق التي تم تأمينها بعد أن تم دحر مليشيا الانقلاب التي اتخذت منها اوكاراً لإرهاب المواطنين وترويعهم واستهداف الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة .



حيث تفقد اللواء الخيواني رجال الأمن واللجان الشعبية في عدد من المناطق، وأدلى خلال مروره بأحد منازل زعيم مليشيا الخيانة الذي اتخذت منه مليشيا الخيانة وكراً لاستهداف الأمن والاستقرار، بتصريح، بارك فيه لقيادة الثورة والقيادة السياسية والشعب اليمني النصر العظيم بدحر مليشيا الانقلاب والخيانة ..مؤكداً انه تم تطهير صنعاء بالكامل والمحافظات .



وقال" نبارك للشعب اليمني العظيم ممثلاً برئاسة المجلس السياسي الأعلى هذا الانتصار العظيم ووأد هذه الفتنة الخطيرة التي كانت تحاك من قبل العدوان السعودي الأمريكي، وبفضل الله تعالى وبجهود الخيرين من هذا الشعب تم تطهير هذه الميليشيات ودحرها وتأمين العاصمة بالكامل وتأمين المحافظات ".



وأضاف" نقول للشعب اليمني هنيئاً لك هذا الانتصار فالشعب ينعم بالأمن، كما نبارك لقائد الثورة هذا النصر العظيم ونقول امض بنا يا سيدي فنحن جنودك وبإذن الله سنكون أوفياء دائما مع الوطن ومعكم ".

سبـأ [04/ديسمبر/2017]سبـأ