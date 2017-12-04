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إختتام دورة خاصة بالإستجابة السريعة بصنعاء
[04/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية خاصة بالإستجابة السريعة وتفعيل العمل بسياسة التطوع والتقيد بمدونة السلوك، نظمها فرع الهلال الأحمر بالمحافظة.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام بإشراف اللجنة الوطنية للمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر اليمني بدعم الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر رفد 30 مشاركا ومشاركة من متطوعي الهلال الأحمر بالمحافظة، معارف عن الإستجابة السريعة وتفعيل العمل بسياسة التطوع والتقيد بمدونة السلوك.

وفي الإختتام ثمن رئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل الجهود الإنسانية لمدربي الدورة والمتدربين .. لافتا إلى دور المتطوعين والعاملين في الهلال الأحمر اليمني بإعتبارهم حلقة الوصل بين الجمعية والمجتمعات المحلية.

فيما أشار أمين عام جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة الدكتور عبدالكريم غبش إلى أهمية الدورة والتي تاتي ضمن سلسلة من الدورات التاهيلية للمتطوعين والعاملين .

ولفت إلى ضرورة توزيع المهام وتنسيق الجهود بين المتطوعين والتقيد بمدونة السلوك في كافة المهام الموكلة إليهم.

سبـأ
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