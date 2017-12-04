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تنفيذي ريمة يناقش الأوضاع الأمنية في المحافظة
[04/ديسمبر/2017]
ريمة - سبأ :

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن العمري، الأوضاع الأمنية بالمحافظة وسبل تعزيز الإستقرار في عموم مناطق ومديريات المحافظة.

وتطرق الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمد الوسد إلى السبل الكفيلة بالحفاظ على الأمن والسكينة العامة وتجنيب ريمة وأبنائها الفتنة والإقتتال.

وبارك تنفيذي ريمة الإنتصارات التي يحققها رجال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والعناصر الخارجة عن القانون .. مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وتعزيز الصف الوطني.

ودعا المجتمعون كافة أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وثمن محافظ ريمة جهود قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والإستقرار.

وأشاد بالحس الوطني لأبناء محافظة ريمة وحرصهم على حقن الدماء في مختلف الظروف التي يمر بها الوطن.

وشدد المحافظ العمري على أهمية إستشعار الجميع للمسئولية والعمل على وحدة الصف وإفشال مخططات العدوان.

سبـأ
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