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أمنية المحويت تؤكد إستقرار الوضع الأمني في المحافظة
[04/ديسمبر/2017] المحويت - سبأ:
 

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت إستقرار الوضع الأمني بالمحافظة.

وأشارت اللجنة الأمنية في إجتماعها اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي حضور الوكيل المساعد أحمد الأخفش وقيادات الوحدات الأمنية والمشائخ والوجهاء، إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق والعزل بالمحافظة بتضافر جهود الجميع وحرصهم على تغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأشادت اللجنة الأمنية بدور كافة أبناء المحافظة ووقوفهم إلى جانب الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة ومديرياتها.

وأهابت بالجميع مزيد من اليقظة الأمنية وتفويت الفرصة على تحالف العدوان والعناصر التخريبية من شق الصف ووحدة الجبهة الداخلية.

وكان إجتماع للجنة الأمنية إستعرض تقارير عن الحالة الأمنية الراهنة في المحافظة والمديريات.

وتناول الإجتماع مهام الوحدات الأمنية في تعزيز الإستقرار في عموم مناطق ومديريات المحافظة .

وأكد الإجتماع أهمية التنسيق بين الوحدات الأمنية في القيام بدورها حال تلقي أي بلاغات عن حوادث أمنية أو غيرها، وبما يكفل الحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة.

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