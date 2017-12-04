بدء دورة في مجال الإسعافات الأولية بصعدة [04/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

بدأت اليوم بمحافظة صعدة دورة تدريبية للكوادر الصحية في مجال الإسعافات الأولية بتمويل منظمة الصحة العالمية.



تهدف الدورة في أربعة أيام إكساب 40 من الفرق الصحية في تسع مديريات، مهارات في الإسعافات الأولية وتطبيقها في الواقع العملي وخاصة في ظل الظروف الراهنة وما يرتكبه طيران العدوان السعودي الأمريكي من مجازر وجرائم يومية بحق المدنيين.



وفي التدشين الذي حضره منسق كتلة الصحة محور صعدة بمنظمة الصحة العالمية .. أشار مدير مكتب الصحة بالمحافظة عبدالإله العزي إلى أهمية الدورة في تزويد قدرات المتدربين في الإسعافات الأولية للكوادر الصحية.



وأكد حاجة المجتمع الماسة للمهارات الطبية في الإسعافات الأولية ..مثمنا جهود العاملين الصحيين والذي كان لهم دور وما زال منذ بداية العدوان حتى اليوم في القيام بواجبهم على أكمل وجه.



وأبدى العزي إستعداد مكتب الصحة تقديم التسهيلات للنهوض بالواقع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.



فيما أشار مسؤول منسق الطوارئ بمكتب صعدة الدكتور محمد النجار إلى ضرورة إلتزام الفرق الطبية المدعومة من المنظمة في تعزيز أدائها ومهامها ورفع التقارير الصحية من الميدان.

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