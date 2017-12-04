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آخر تحديث: الإثنين، 04 - ديسمبر - 2017 الساعة 08:33:58م
الرئيس الصماد يوجه بيانا إلى الشعب اليمني
وجه الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة بيانا إلى الشعب اليمني العزيز فيما يلي نصه :
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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  محلي
وزارة الشؤون القانونية تهنئ القيادة والشعب اليمني
[04/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
رفعت وزارة الشؤون القانونية اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى صالح علي الصماد والشعب اليمني، بالإنجاز التاريخي الممثل في وأد الفتنة والقضاء على دعاتها.

وعبرت الوزارة عن الشكر والتقدير للرجال الأوفياء من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية الذين أخذوا على عاتقهم مواجهة العدوان الغاشم وعملائه الذين خططوا لإدخال الشعب اليمني في اقتتال داخلي خدمة للعدوان.
سبأ
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