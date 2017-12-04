وزارة الشؤون القانونية تهنئ القيادة والشعب اليمني [04/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

رفعت وزارة الشؤون القانونية اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى صالح علي الصماد والشعب اليمني، بالإنجاز التاريخي الممثل في وأد الفتنة والقضاء على دعاتها.



وعبرت الوزارة عن الشكر والتقدير للرجال الأوفياء من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية الذين أخذوا على عاتقهم مواجهة العدوان الغاشم وعملائه الذين خططوا لإدخال الشعب اليمني في اقتتال داخلي خدمة للعدوان.

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