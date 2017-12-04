وكيل أول محافظة حجة يتفقد أوضاع جرحى قصف العدوان [04/ديسمبر/2017] حجة - سبأ:

اطلع وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي على أوضاع جرحى إستهداف العدوان السعودي الأمريكي اليوم عدد من المنشآت الخدمية والأمنية.



وخلال زيارته للجرحى بهيئة المستشفى الجمهوري ومعه وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي وأركان حرب فرع الأمن المركزي العقيد عبدالله أبو خرفشه. أكد الوكيل الصوفي أن دماء أبناء الشعب اليمني لن تذهب هدرا و سيتم ملاحقة النظام السعودي ومن تحالف معه.



وأشار إلى ماحققته الأجهزة الامنية من نجاح نوعي في إخماد الفتنة التي حاولت عناصر خارجة عن النظام والقانون إشعالها وجر اليمنيين إلى فتنة داخلية خدمة للعدوان الغاشم.



ولفت الوكيل الصوفي إلى ما تنعم به المحافظة من أمن وإستقرار بعد أن تم القضاء على أوكار الفتنة. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل وللوطن النصر المؤزر.



عقب ذلك تفقد وكيل أول محافظة حجة حجم الأضرار التي طالت مبنى المجمع الحكومي و الصالة الرياضية المغلقة ومبنى فرع شرطة النجدة.



واطلع على سير النشاط التجاري بسوق مدينة حجة... مطمئنا أبناء المحافظة و التجار ورجال الأعمال بإستقرار الأوضاع الأمنية في مختلف مديريات المحافظة.

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