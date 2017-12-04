ارشيف إستشهاد وجرح 18 مواطنا بغارة لطيران العدوان على سنحان [04/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

إستشهد وجرح 18 مواطنا بغارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على سوق نعض، ما أدى إلى إستشهاد وإصابة 18 مواطنا في حصيلة أولية.. مبينا أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.



وأدان المصدر تعمد تحالف العدوان في إستهداف المواطنين ممتلكاتهم والأسواق والمزارع وغيرها .. مطالبا المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره المسئول والضغط بإتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني.

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