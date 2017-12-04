محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النائب العام يوجه باتخاذ الإجراءات المشددة بحق مرتكبي الجرائم المخلة بالأمن والاستقرار صنعاء - سبأ:



وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي، رؤساء وأعضاء النيابات العامة ومأموري الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة وضبط كل من يرتكب أفعالاً إجرامية مخلة بأمن واستقرار البلاد.





وشدد النائب العام في توجيهاته المعممة إلى رؤساء وأعضاء النيابات ومأموري الضبط القضائي على القيام بممارسة مهامهم القانونية وعدم التهاون في حق كل من باشر أو شارك أو ساهم في هذه الجرائم التي تعتبر جرائم خيانة عظمى بحق الوطن كونها تصب في مصلحة تحالف العدوان الباغي وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

سبأ [04/ديسمبر/2017]سبأ