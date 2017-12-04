[04/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
رفعت مؤسسة الرئاسة ممثلة بمكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمركز الوطني للوثائق والمركز الوطني للمعلومات والمكتب الفني للحدود واللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية، برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى صالح علي الصماد والشعب اليمني بالنصر الذي تحقق على يد رجال قوات الأمن البواسل بإخماد ووأد الفتنة التي كانت تستهدف وحدة الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي خدمة لدول العدوان.
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