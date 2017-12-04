محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يرأس إجتماع موسع لقيادات ومسؤولي الوزارة ومؤسساتها













أشاد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير بمستوى سير العمل والإنضباط الوظيفي بالهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومدى جاهزيتها لتقديم خدماتها المعتادة للمواطنين بالمستوى المطلوب .



وأشار المهندس نبيل الوزير في إجتماع موسع عقد اليوم بمبنى الوزارة وضم وكيل أول للوزارة عبدالغني المداني وقيادات الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ، إلى أن الحضور الفاعل والمتميز في الأداء الوظيفي بكافة مستوياته في الوزارة وهيئاتها يعبر عن مدى التفاني والحرص النابع من المسئولية الوطنية في الإيفاء باحتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الظروف..



وحث قيادات وموظفي قطاع المياه والصرف الصحي على مواصلة العمل وبنفس الوتيرة وشحذ الهمم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا والإستشعار بحجم المسؤوليات المناطة بقطاع المياه على اعتبار أن وزارة المياه والبيئة تعتبر في مقدمة الوزارات الحيوية التي لا يمكن القبول بتباطؤ العمل فيها تحت أي مبررات.



وقدم وزير المياه والبيئة للمشاركين في الإجتماع شرحا مفصلا عن الجهود المبذولة في سياق توفير الوقود لاستمرار ضخ المياه وتشغيل محطات الصرف الصحي، مبينا بهذا الخصوص بأنه تم الإتفاق مع منظمة اليونسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر على توفير الوقود لأمانة العاصمة ومحافظتي تعز والحديدة ، في حين يجري التفاوض مع المانحين على توفير الوقود لمحافظات حجه وعمران وصعده وذمار والمحويت .



بدورهم قدم مسؤولي هيئات ومؤسسات المياه والصرف الصحي شرحا موجزا عن مستوى سير الأداء والمعالجات المتبعة لتجاوز أي صعوبات قد تعترض سير العمل .



وأكدوا حرصهم على تطوير مستوى الأداء في جميع المحافظات واستشعارهم البالغ بواجبهم الوطني في ظل هذه المرحلة والظروف التي تمر بها بلادنا .. مشيدين بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير المياه والبيئة في تطوير منظومة العمل في قطاع المياه والبيئة وللإدارة الكفؤءةالمرنة والإنسجام المهني الذي مكن الجميع وشجعهم في التعاطي الإيجابي وبمسؤلية كاملة نحو الإرتقاء بخدمات المياه والصرف الصحي في بلادنا .

سبأ [04/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ