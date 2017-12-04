اللجنة الأمنية بعمران تؤكد إستقرار الوضع في المحافظة [04/ديسمبر/2017] عمران - سبأ:

أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة عمران إستقرار الأوضاع الأمنية بالمحافظة، ووقوف أبناء عمران في صف الوطن وضد العدوان.



وشدد اللجنة الأمنية اليوم في إجتماعها اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان وضم أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والإستقرار وتفويت الفرصة على تحالف العدوان النيل من وحدة الصف والجبهة الداخلية.



وأشاد المحافظ جعمان بجهود كل الشرفاء من أبناء المحافظة في الحفاظ على الأمن والإستقرار وعدم الإنجرار وراء دعوات التحريض الهادفة زعزعة وإقلاق السكينة العامة للمواطنين .



وأكد أن مديريات المحافظة تعيش حالة من الأمن والإستقرار بجهود أبناء المحافظة وفي المقدمة الشرفاء من كوادر المؤتمر الشعبي.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة مدراء المديريات وأن الأوضاع الأمنية مستقرة .. مشددا على ضرورة إضطلاع أبناء عمران بدورهم ومسئوليتهم في التصدي للعدوان السعودي وإفشال مخططاته الهادفة إشعال حرب أهلية بين اليمنيين.



وثمن التضحيات التي يقدمها وما يزال أبناء ومشائخ وأعيان المحافظة في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .



بدوره أكد أمين عام محلي المحافظة وقوف أعضاء المؤتمر الشعبي العام بعمران إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره وحقن الدماء ووأد الفتنة.



وجدد العهد في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره من أي قوى تعمل في صفوف العدوان ومخططات .. داعيا الى تعزيز وحدة الصف وعدم السماح بإنجرار البلد إلى أتون الفوضى والإقتتال خدمة للعدوان.



وحث المخلوس أبناء المحافظة على الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار.



من جانبه أكد مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والإستقرار بالمحافظة.



وقال " إن عمران ستظل عصية على العدوان ومخططاته وإنها آمنة كما في السنوات الثلاث الماضية التي شن فيها تحالف العدوان حربه الظالمة والغاشمة على الشعب اليمني".. مشددا على أن تثبيت الأمن والإستقرار بمديريات المحافظة مسؤولية مجتمعية.



حضر الإجتماع مدير الأمن السياسي العميد محمد الشتوي ونائب مدير الأمن العقيد محمد حفظ الله الحمزي وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي نايف الحايطي.

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