تنفيذي ذمار يناقش سبل تثبيت الأمن والإستقرار [04/ديسمبر/2017] ذمار - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ حمود محمد عباد اليوم، سبل تثبيت الأمن والإستقرار في عموم مديريات المحافظة.



وفي الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق، أكد المحافظة عباد اهمية استشعار كل القوى الوطنية والشريفة في المحافظة للوضع الإستثنائي الصعب الذي تمر به البلد والعمل على منع الإنزلاق في مربع العنف والصراع والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتثبيت الأمن والإستقرار في عموم المديريات.



وحث اعضاء المكتب التنفيذي على التنبه لمخططات العدوان السعودي الأمريكي ومؤامراته التي تهدف شق الصف الداخلي للجبهة الوطنية بعد أن عجز عن تحقيق أي مكاسب ميدانية في مختلف الجبهات منذ أكثر من عامين ونصف والتصدي لمخططاته وإفشالها.



ودعا المجتمعون كل أبناء المحافظة بمختلف إنتماءاتهم الحزبية والسياسية إلى مساندة الجيش واللجان الشعبية في معركة الدفاع عن الوطن وسيادته والتعاون معها لرعاية المصلحة العامة للوطن.



وشدد على ضرورة تعامل قياد السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة بحزم مع كل من يسعى لإثارة البلبلة والفوضى وإقلاق السكنية العامة للمواطنين.



وأشار الإجتماع إلى أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والتصدي لأي أعمال تخريبية تخل بأمن وسكينة المواطنين وتعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته.



حضر الإجتماع عدد من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلطة المحلية في المحافظة.

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