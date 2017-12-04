محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية تعلن تطهير المعاقل الأخيرة للعناصر التخريبية بالعاصمة صنعاء صنعاء- سبأ:



أعلنت الأجهزة الأمنية اليوم تطهير المناطق التي تمركزت فيها العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون في العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تأمين منطقة السبعين وشارع إيران وكذا جولة المصباحي بالكامل وشارع الجزائر.



وأكد المصدر أن هناك إنهيارات واسعة في صفوف العناصر التخريبية رغم الإسناد الجوي من قبل طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي لهم.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل إستكمال تطهير بعض المنازل والثكنات التي كانت تتمرس فيها تلك العناصر والمليشيات .. لافتا إلى أنه تم إستسلام المئات منهم في هذه المواقع .

سبأ [04/ديسمبر/2017]سبأ