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آخر تحديث: الإثنين، 04 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:13:53م
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طيران العدوان يستهدف بغارتين قلعة القاهرة بحجة
[04/ديسمبر/2017]
حجة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم غارتان على مدينة حجة .
وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم إستهدف بغارتين قلعة القاهرة بمدينة حجة.
سبأ
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