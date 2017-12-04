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طيران العدوان يكثف غاراته على محافظات الجمهورية
[04/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:



 كثف طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية ، مستهدفاً ممتلكات المواطنين والمنشئات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في أمانة العاصمة غارتين على تبة تلال الريان في حدة و غارة على نادي 22مايو ومثلها على الهندسة العسكرية بمديرية شعوب ، كما شن ثلاث غارات على مطار صنعاء الدولي و أربع غارات على حديقة 21 سبتمبر .

وشن طيران العدوان غارتين على مصنع للبيوت الجاهزة جوار فندق ايجل و غارتين على عطان و استهدف بغارة وزارة الداخلية ، و شن غارتين على معسكر الاستقبال بمديرية همدان في محافظة صنعاء .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن ، و غارة شرق الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران .

وأكد المصدر ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي استهدفت منازل المواطنين في منطقة المهاذر بمديرية سحار في محافظة صعدة إلى 12 شهيداً وأربعة جرحى ، مبيناً أن الطيران شن غارتين على منطقة الخليقة بمديرية كتاف و غارة على منطقة السداد بمديرية باقم .

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي رازح و منبه الحدوديتين ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين .

وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارتين على مدارس العمري بمديرية ذباب و غارة جنوب معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز .

واستهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة بـ 11 غارة و شن غارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة .

وفي نجران شن طيران العدوان ثلاث غارات على المخروق و غارة على الشرفة .

سبأ
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