محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل صاروخ كروز على مفاعل نووي في أبو ظبي وانتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية



صنعاء- سبأ:

أطلقت القوة الصاروخية صاروخ مجنج نوع كروز على مفاعل براكة النووي في أبو ظبي ، فيما حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبيرة على العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ مجنح نوع كروز على مفاعل براكة النووي في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، لافتاً إلى أن الصاروخ أصاب المفاعل .



في نجران لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون أثناء تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف باتجاه موقع الشرفة مسنودة بغارات للطيران الحربي وقصف لطائرات الأباتشي .



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين و المرتزقة في مواقع بالشبكة والمخروق الكبير والشرفة ، ودكت تجمعات للمرتزقة في ذور عين و خلف موقع عباسة .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية اغارة على مواقع المرتزقة في الغراميل الأسود بالأجاشر أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم ، كما لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم في كمين قبالة منفذ الخضراء .



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود العدو السعودي والمرتزقة إثر انكسار زحف واسع لهم على مواقع في الشبكة ترافق مع غطاء جوي مكثف لطيران الأباتشي



كما أكد المصدر قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي في موقعي الطلعة والقفال .



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي بمحاذاة جبل قيس في جيزان أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وأسر عدد آخر منهم ، كما كسر الجيش واللجان زحفاً واسعاً للجنود السعوديين على قرية قوى وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات الجيش السعودي بمدرسة المروة ومواقع المعنق والكرس والعبادية والقرن و مركز محولة في جبل قيس ، كما استهدف تجمعات للمرتزقة في وادي السرو .



وفي عسير تم استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل سبحطل وقبالة منفذ علب بقذائف المدفعية .



وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في منطقة الهاملي بمديرية موزع ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما هاجموا مواقع المرتزقة في معسكر خالد من مسارين الاول شمال المعسكر تركز على تبة فجر والثاني جنوب البوابة الشرقية تركز على التبة السوداء .



ولفت المصدر إلى أنه سبق العملية الهجومية تمشيط مدفعي وصاروخي كثيف خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المرتزقة .



ووفقاً للمصدر استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في منطقة حمير بمديرية مقبنة ، و تم قنص ثمانية من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمحافظة تعز .



و أسقط الجيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع أمريكية الصنع في الجبل الأسود غرب المطمة بمحافظة الجوف ، و نفذوا عملية إغارة على أرتاب المرتزقة في الفيض ومزوية وبيت القاضي بمديرية المتون ، سبقها تمشيط بالأسلحة المتوسطة ، كما هاجموا مواقع المرتزقة في السلان و التبية البيضاء ووقز بمديرية المصلوب وأسفرت العمليات عن خسائر فادحة للعدو في الأروح والعتاد .



ولفت المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية سيطروا على جبل صلب الاستراتيجي ، وتقدموا في أكثر من محور بجبهة نهم ، في حين لقي المرتزقة حسن ناصر الصبري الجناحي المرادي و علي هادي مبارك عياف الشبواني و مبخوت سلبوع المنصوري المرادي مصرعهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، كما تم قنص 13 مرتزقاً آخرين في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها .



وحسب المصدر استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ، و تم قنص أحد المرتزقة بمنطقة الأجردي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء .

سبأ [04/ديسمبر/2017]سبأ