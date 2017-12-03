نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .