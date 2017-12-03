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آخر تحديث: الأحد، 03 - ديسمبر - 2017 الساعة 10:40:29م
وزارة الداخلية تؤكد استتباب الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات
أكدت وزارة الداخلية استتباب الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات.
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارتين على الخوخة بالحديدة
[03/ديسمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء اليوم غارتين على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الخوخة.
سبـأ
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