محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير الصحة يتفقد الجرحى بمستشفى الثورة صنعاء - سبأ :

تفقد نائب وزير الصحة الدكتور عبدالسلام المداني ووكيل قطاع الرعاية والخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي اليوم أحوال المواطنين الجرحى بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الذين أصيبوا جراء استهدافهم من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون.



كما زار الدكتور المداني والدكتور الديلمي الجرحى من رجال الأمن الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم في تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة صنعاء.



وخلال الزيارة أكدا ضرورة الاهتمام والعناية بالجرحى من المواطنين ورجال الأمن وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

سبـأ [03/ديسمبر/2017]سبـأ