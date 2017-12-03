محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل علماء ذمار يؤكدون وقوفهم إلى جانب الجيش واللجان الشعبية ذمار- سبأ :

استنكر علماء وخطباء ومرشدي محافظة ذمار مساعي العناصر التخريبية جر اليمن إلى الفتنة.



وأكد علماء وخطباء ومرشدي ذمار في لقاء اليوم بجامع المدرسة الشمسية بمدينة ذمار، ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره ومواجهة العدوان.



ودعا علماء ذمار إلى إستمرار رفد الجبهات بمزيد من الرجال والعتاد وقوافل الدعم الغذائية حتى تحقيق النصر.



وطالب العلماء الإستنفار والحس الأمني على كل من تسول له نفسه إقلاق السكينة العامة والعبث بدماء الأبرياء .. مؤكدين ضرورة اعزيز الأمن والإستقرار والتصدي لأي أعمال تخل بالأمن داخل المدن.



حضر اللقاء مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة القاضي عبدالله الجرموزي ومفتي المحافظة القاضي محمد العزي الأكوع ومدير الإرشاد بمكتب الأوقاف محمد القعمي , وكوكبة من العلماء والخطباء والمرشدين بالمحافظة.

سبـأ [03/ديسمبر/2017]سبـأ