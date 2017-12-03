احتفال باليوم العالمي للمعاق في صعدة

صعدة - سبأ :

نظم مركز التأهيل الحركي للمعاقين بالمستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة اليوم احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمعاق .



وفي الحفل أكد وكيل أول محافظة صعدة محمد حسين مجد الدين حرص قيادة المحافظة و السلطة المحلية على ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل مشاركتهم المجتمعية .

ولفت إلى أن نسبة الإعاقة في ازدياد جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي ، داعياً الجميع إلى التكافل والتعاون للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الرعاية لهم .



كما ألقيت كلمات أشارت إلى ضرورة الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجها في المجتمع وتخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية لها .



حضر الحفل مدير عام مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور عبد الإله العزي و رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور صالح قربان وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي

[03/ديسمبر/2017]سبـأ