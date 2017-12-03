محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة ذمار تثمن الدور المسئول للقوى السياسية المناهضة للعدوان ذمار - سبأ :

أكدت جامعة ذمار رفضها ونبذها التام للتصرفات اللامسئولة الساعية لتمكين العدوان الغاشم من النيل من وحدة وإرادة اليمنيين.



وثمنت الجامعة وكافة منتسبيها في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الدور الوطني المسئول للقوى السياسية المناهضة للعدوان خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء اليومين الماضيين ..داعية إلى الوقوف صفا واحداً ضد مؤامرات قوى العدوان .



وأشاد البيان بجهود كل الشرفاء في الوطن وأبطال الجيش واللجان الشعبية في دعم الجبهات وحماية الطرق والأحياء .. مؤكدا على أهمية تظافر الجهود لإفشال المخططات الإجرامية التي تستهدف الوطن.

سبـأ [03/ديسمبر/2017]سبـأ