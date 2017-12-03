محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بالحديدة يؤكد أن أمن المحافظة خط أحمر الحديدة - سبأ :

أكد اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم أن أمن واستقرار المحافظة خط أحمر، وسيتم التصدي لكل من يحاول العبث بالسكينة العامة.



وشدد الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم وضم وكلاء المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعلي قش وعبد الجبار أحمد محمد ورؤساء فروع المؤتمر في مديريات المحافظة على ضرورة الحفاظ على الجبهة الداخلية والوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان.



وأكد المجتمعون الوقوف صفا واحدا للدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان الذي يستهدف الجميع بلا إستثناء، ووفاء لدماء الشهداء.. مشددين على أن بسط الأمن والإستقرار في كل مديريات المحافظة مسؤولية جماعية.

سبـأ [03/ديسمبر/2017]سبـأ