محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل أول محافظة حجة يؤكد إستقرار الأوضاع بجميع مديريات المحافظة حجة - سبأ :

ثمن وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي دور الشرفاء من أبناء المؤتمر الشعبي العام والوجهات والشخصيات الإجتماعية ووقوفهم إلى جانب الوطن وأمنه وإستقراره وحقن الدماء ووأد الفتنة.



وأشاد الوكيل الصوفي بجهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار والتعامل الحازم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة وأبناءها.



وأكد الصوفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مديريات المحافظة تعيش حالة من الأمن و الإستقرار بفضل الحس الوطني الذي يتمتع به أبناء المحافظة وفي المقدمة الشرفاء من كوادر المؤتمر الشعبي.



وأشار إلى أنه تم التواصل مع كافة مدراء المديريات وأن الأوضاع الأمنية مستقرة خاصة بعد أن أسهم حكماء ووجهاء المديريات على إخماد الفتنة التي حاولت عناصر خارجة عن النظام والقانون إشعالها.



وشدد الوكيل الصوفي على ضرورة إضطلاع أبناء حجة بدورهم ومسئوليتهم الوطنية في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي وإفشال مخططاته الهادفة إشعال حرب أهلية بين اليمنيين.

سبـأ [03/ديسمبر/2017]سبـأ