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محافظ إب يؤكد إستقرار الوضع في المحافظة
[03/ديسمبر/2017] إب – سبأ:


أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح استقرار الوضع في المحافظة ولا صحة لما ما تروج له بعض أبواق الفتنة وقنوات العدوان ومرتزقتهم.

وقال المحافظ صلاح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن العقال والوجهاء والسياسيين وقادة الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة حريصون على وحدة الصف ومستشعرين المسؤولية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ومواجهة العدوان الذي استهدف الأرض والإنسان واستهدف مقومات الحياة للشعب اليمني ولا يمكن إلا أن يواجه ويصمد حتى تحقيق النصر" .

وأضاف" اجتمعت اللجنة الأمنية بحضور المكونات والأحزاب السياسية وكان الهدف تأمين المحافظة وأبناءها ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وأن تظل إب كما هي محافظة السلام آمنة كما في السنوات الثلاث الماضية التي شن فيها تحالف العدوان حربهم الظالمة والغاشمة على الشعب اليمني" .

ودعا محافظ إب كافة المواطنين والشخصيات الاجتماعية وقيادات السلطة المحلية والأحزاب إلى التعاون في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المحافظة في كل الأوقات وتحت مظلة الدولة.

سبأ
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