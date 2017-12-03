محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمنية الحديدة تؤكد على أهمية رفع الجاهزية الأمنية





عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة اجتماع اليوم برئاسة المحافظ حسن احمد الهيج .



وأكد الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة محمد قحيم وعلي قشر وعبد الجبار أحمد محمد أهمية رفع الجاهزية الأمنية وضبط كل من يحاول الإخلال بالأمن ويقلق السكينة العامة.



وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار بالتنسيق مع السلطة المحلية والنأي بالمحافظة عن كل دعوات الفوضى.



ودعا الاجتماع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

سبأ [03/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ