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عقلاء ريمة يؤكدون أهمية الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة العدوان
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عقلاء ريمة يؤكدون أهمية الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة العدوان
[03/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:



أكد حكماء وعقلاء محافظة ريمة أهمية الحفاظ على وحدة الصف والتلاحم في مواجهة مخططات أدوات العدوان الهادفة النيل من أمن وإستقرار الوطن.

وشدد لقاء موسع نظمه مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي صلاح الضبيبي على ضرورة حشد الجهود والتعبئة لرفد جبهات العزة والشرف في مواجهة العدوان.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة الإصطفاف في مواجهة مخططات العدوان وسعيه شق الصف الوطني وتمزيق وحدة الجبهة الداخلية .. مشددين على ضرورة عدم التفريط في تضحيات الشعب اليمني .. مجددين العهد في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره من اي قوى تعمل في صفوف العدوان ومخططات الشيطانية.

ودعا بيان صادر عن اللقاء عقلاء وحكماء وعلماء ومشائخ اليمن والقبائل والمكونات السياسية إلى تحكيم العقل والعمل على وحدة الصف وعدم السماح بإنجرار البلد إلى أتون الفوضى والإقتتال خدمة للعدوان وقوى الإستكبار.

وحث البيان أبناء قبائل ريمة خاصة وأبناء الشعب اليمني عامة إلى الوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار في العاصمة صنعاء والمحافظات.

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