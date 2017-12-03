محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تؤكد استتباب الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات







أكدت وزارة الداخلية استتباب الوضع الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات.



وباركت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم، لأبناء الشعب اليمني بسقوط آخر وأخطر أدوات العدوان المعروفين بوكلاء قوى الاستكبار والاحتلال ورموز الفساد والنهب الذين أنهكوا الشعب وأوصلوا البلاد إلى وضع سيئ نتاج عمالتهم ومتاجرتهم بمصير الشعب.



وجددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الوضع اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات مستقر وأن القوات الأمنية تقوم بواجبها بكل حزم وقوة وقد قامت بتطهير أغلب المناطق ولم يتبق سوى بعض الأوكار التي يختبئ فيها بقايا مليشيات الخيانة والعمل جار لتأمينها.



كما أكدت أن الأجهزة الأمنية قد القت القبض على العديد من قيادات ميليشيات التخريب والخيانة وأن المئات من عناصر التخريب من المرتزقة والمخدوعين قد سلموا انفسهم مع أسلحتهم للأمن .



ودعت وزارة الداخلية بقية العناصر التخريبية الخارجة عن القانون إلى سرعة تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية قبل فوات الأوان.



وطمأنت أبناء الشعب اليمني أن الأجهزة الأمنية واللجان مستمرة في القيام بواجبها واستكمال تطهير بقية المناطق والأوكار التي تتواجد فيها ميليشيا الخيانة والتخريب التي تقف في خندق تحالف العدوان في موقف مخز سيضاف إلى رصيدها السابق في العمالة والارتهان.



وفيما هنأت وزارة الداخلية الشعب اليمني على هذا الانتصار، فإنها تتقدم بالشكر والتقدير والإجلال لرجال الأمن واللجان ولليمنيين الشرفاء على تعاونهم وتصديهم لإفشال المخطط الإجرامي الذي أراد تحالف العدوان أن يستهدف به الجبهة الداخلية ويحقق من خلاله ما فشل عن تحقيقه خلال 3 سنوات .



سبأ [03/ديسمبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ