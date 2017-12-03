محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع للملتقى العسكري ومناضلي الثورة يشيد بإنجازات القوة الصاروخية







عقد بصنعاء اليوم إجتماعا برئاسة مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي، ضم رئيس وأعضاء الملتقى العسكري العام للقوات المسلحة وعدد من مناضلي الثورة اليمنية.



وفي الإجتماع الذي حضره رئيس المركز الوطني للتعامل مع الألغام يحيى الحوثي.. أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي بالإنجاز الذي حققته القوة الصاروخية اليمنية واستهدافها بصاروخ كروز مجنح لمحطة براكة للطاقة النووية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والذي أصاب هدفه بدقة.



واعتبر هذا الإنجاز النوعي يسجل للقوة الصاروخية التي تختار أهدافها بدقة في إطار الرد القوي والمؤثر على جرائم العدوان وترجمة لما وعد به قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي.



وعبر العميد المهدي عن الأسف لما سببته الأحداث الأليمة من إقلاق للسكينة العامة وزعزعة الأمن والإستقرار وما رافقها من دعوات تحريضية على الإقتتال والحرب الأهلية بين أبناء الشعب الواحد تحت مبررات لا تخدم سوى العدوان في تمزيق الجبهة الداخلية.



وتطرق الإجتماع إلى الأحداث الخطيرة التي شهدتها أمانة العاصمة خلال اليوميين الماضيين التي أقدمت على ارتكابها عناصر خارجة عن النظام والقانون.



وأشاد المجتمعون بالجهود الوطنية للجيش والأمن واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والغزاة والمرتزقة وما يحققونه من إنتصارات في مختلف الجبهات .



وثمنوا إسهامات الجيش والأمن واللجان الشعبية في تثبيت الأمن والإستقرار في مختلف المحافظات ودورهم المشرف في إنهاء وقطع دابر الفتنة التي افتعلتها في أمانة العاصمة عناصر خارجة عن القانون.



وأكد الاجتماع ضرورة إستمرار الجيش والأمن واللجان الشعبية في أداء دورهم لتثبيت دعائم الأمن والإستقرار والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن وإقلاق السكينة العامة.



ودعا المجتمعون كافة أبناء اليمن إلى مزيد من التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان والتصدي لأي دعوات تهدف لزعزعة الأمن والإستقرار.



وأكدوا أن المرحلة تتطلب من الجميع اليقظة العالية في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالعتاد والرجال والحرص على تفويت أية فرصة يمكن أن ينفذ من خلالها العابثين والمتربصين بالوطن وتهديد وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.

سبأ [03/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ