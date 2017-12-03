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وزير المياه والبيئة يؤكد على استمرارية ضخ المياه
[03/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
طمأن وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير المواطنين بإستمرار قطاع المياه والصرف الصحي في تقديم خدماته وعلى وجه الخصوص استمرار ضخ المياه وتشغيل محطات الصرف الصحي للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الأمراض.

وأوضح المهندس الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم الإتفاق وبجهد كبير مع منظمة اليونسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر على توفير الوقود اللازم لتشغيل وضخ المياه في أمانة العاصمة ومحافظتي تعز والحديدة .. لافتا إلى أنه يجري التفاوض على بقية المحافظات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أن يتولى الصليب الأحمر الرقابة على الوقود الذي سيعطى للمؤسسات  للتأكد من انتظام مواعيد ضخ المياه للمواطنين ومن خالف من المؤسسات سيتم اتخاذ الإجراءات في حينه بحسب التقارير التي سترفع.

ولفت إلى أن وزارة المياه والبيئة وقطاعاتها تعتبر من القطاعات الخدمية والحيوية ويستوجب استمرار العمل فيها على مدار الساعة.. مؤكدا بهذا الخصوص بأن الوزارة لن تألوا جهدا في القيام بواجباتها ومهامها على أكمل وجه.

ووجه وزير المياه والبيئة مسؤولي مؤسسات المياه بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية على بذل مزيد من الجهود لكي يكون قطاع المياه والصرف الصحي في مقدمة القطاعات الملتزمة في تواجدها وحضورها وتقديم خدماتها بمرونة رغم الظروف والأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة للتأكد من مدى جودة المياه بالمنشآت الخاصة كالآبار ومحطات بيع المياه المعدنية، أكد المهندس نبيل الوزير بأن الفرق التابعة للوزارة تواصل أعمالها في كلورة المياه في الآبار بأمانة العاصمة.

ولفت إلى انه تم النزول الميداني خلال الأشهر الماضية للتأكد من مدى توفر والتزام محطات بيع المياه بالشروط والمواصفات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة بحق المنشآت المائية غير الملتزمة بشروط سلامة وجودة المياه.
سبأ
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