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آخر تحديث: الأحد، 03 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:58:45م
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تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليات نوعية بالجوف
[03/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أصدرت وزارة الإعلام بيان بشأن قناة اليمن اليوم فيما يلي نصه :

شعبنا اليمني العظيم في ربوع الجمهورية اليمنية، أننا في خضم هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن وفي ظل تكالب العدوان الخارجي ومنافقيه في الداخل ونظراً للأدوار السيئة والسلبية التي لعبتها أبواق الفتنة والتحريض ضد الوطن والمواطن.

يسرنا في وزارة الإعلام أن نعلن لشعبنا اليمني العزيز بإن الله عز وجل قد وفق شعبنا وأجهزتنا الأمنية لإسكات أبواق الفتنة ونؤكد لكافة أبناء الشعب بأن الوزارة منذ هذه اللحظة ستشرف على قناة اليمن اليوم لضمان تأدية الدور الإعلامي المنشود منها ومن كافة الوسائل الإعلامية الوطنية دعماً للجبهات وتعزيزاً لحالة الصمود ورفضاً للفتنة والعمالة للخارج وتقمص دور المطية للمحتل الأجنبي.

ونعد جماهير القناة بأن يكون هناك نقلة نوعية على المستوى البرامجي والفني لشكل ومضمون الرسالة الإعلامية عبر قناة اليمن اليوم ونسأل الله أن يعيننا على تقديم الرسالة التي تليق بطموحات وتضحيات شعبنا اليمني العزيز، وان نجعلها جبهة حقيقية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .

وندعو كافة الوسائل الإعلامية للتحلي بروح المسؤولية وتقديم الرسالة الوطنية المناهضة للعدوان الجامعة للصف الوطني كما تقتضي المرحلة والله من وراء القصد.
سبأ
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