ورشة بالحديدة حول دور منظمات المجتمع في رعاية الطفل [03/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:

نظمت مؤسسة رواحل للتنمية بمحافظة الحديدة اليوم ورشة عمل حول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رعاية الطفل وإحتياجاته.



هدفت الورشة إكساب 20 مشاركا من الجمعيات والمنظمات الجماهيرية بالمحافظة معارف حول توحيد الجهود وإيجاد آلية للتنسيق والتشبيك بين المنظمات من أجل الخروج برؤية حول البرامج اللازمة للطفل وفق إتفاقية حقوق الطفل.



وفي الورشة أكدت مديرة مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة آمال معجم أهمية التنسيق المشترك بين المنظمات الحقوقية والإنسانية.. لافتة إلى ضرورة توزيع المهام وتنسيق الجهود أثناء تنفيذ البرامج لتشمل الفائدة الجميع.



إلى ذلك دعت مديرة المؤسسة ليلى عثمان إلى ضرورة اضطلاع المنظمات والجمعيات بواجبها تجاه الطفل وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



من جانبه أشار أمين عام جمعية المكفوفين بالحديدة جمال عبد الناصر إلى ضرورة الإهتمام بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة والذين هم أكثر إحتياجا لهذهِ البرامج بما يساعدهم على تخطي الكثير من الصعوبات.



وأوت الورشة بضرورة تعزيز رعاية الأطفال وتفعيل نظام لإدارة الحالة في كافة المنظمات، إضافة إلى تشكيل لجان تنسيق بين المنظمات وإشراك الجهات الحكومية والمجتمعية، وتحديد البرامج المشتركة التي ستعمل من خلالها هذهِ المنظمات وفق كل برنامج.

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