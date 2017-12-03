ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:58:45م
القوة الصاروخية تستهدف مفاعل براكة النووي في أبو ظبي بصاروخ مجنح نوع كروز
أعلنت القوة الصاروخية إطلاق صاروخ مجنح نوع كروز اليوم على مفاعل براكة النووي في أبوظبي بالإمارات.
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مطار صنعاء
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليات نوعية بالجوف
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح
ورشة بالحديدة حول دور منظمات المجتمع في رعاية الطفل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ورشة بالحديدة حول دور منظمات المجتمع في رعاية الطفل
[03/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:
نظمت مؤسسة رواحل للتنمية بمحافظة الحديدة اليوم ورشة عمل حول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رعاية الطفل وإحتياجاته.

هدفت الورشة إكساب 20 مشاركا من الجمعيات والمنظمات الجماهيرية بالمحافظة معارف حول توحيد الجهود وإيجاد آلية للتنسيق والتشبيك بين المنظمات من أجل الخروج برؤية حول البرامج اللازمة للطفل وفق إتفاقية حقوق الطفل.

وفي الورشة أكدت مديرة مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة آمال معجم أهمية التنسيق المشترك بين المنظمات الحقوقية والإنسانية.. لافتة إلى ضرورة توزيع المهام وتنسيق الجهود أثناء تنفيذ البرامج لتشمل الفائدة الجميع.

إلى ذلك دعت مديرة المؤسسة ليلى عثمان  إلى ضرورة اضطلاع المنظمات والجمعيات بواجبها تجاه الطفل وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

من جانبه أشار أمين عام جمعية المكفوفين بالحديدة جمال عبد الناصر إلى ضرورة  الإهتمام بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة والذين هم أكثر إحتياجا لهذهِ البرامج بما يساعدهم على تخطي الكثير من الصعوبات.

وأوت الورشة بضرورة تعزيز رعاية الأطفال وتفعيل نظام لإدارة الحالة في كافة المنظمات، إضافة إلى تشكيل لجان تنسيق بين  المنظمات وإشراك الجهات الحكومية والمجتمعية، وتحديد البرامج المشتركة التي ستعمل من خلالها هذهِ المنظمات وفق كل برنامج.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مطار صنعاء
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة بعمليات نوعية بالجوف
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح
إجتماع يشيد بمواقف أبناء محافظة صنعاء في مواجهة العدوان 
وقفة إحتجاجية بريمة تندد باستمرار جرائم العدوان
لقاء قبلي موسع بذمار يدين محاولات شق الصف الوطني
محافظ صنعاء يؤكد استقرار الأوضاع بمديريات المحافظة
وزارة الإعلام تصدر بيان بشأن قناة اليمن اليوم
كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه موقع الشرفة بنجران
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي في جيزان

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية صرواح
[03/ديسمبر/2017]
غارتان على كتاف وقصف صاروخي ومدفعي على رازح ومنبه بصعدة
[03/ديسمبر/2017]
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
[03/ديسمبر/2017]
12 شهيداً وجريحاً بغارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[03/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديريتي همدان وسنحان
[03/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by