إجتماع يشيد بمواقف أبناء محافظة صنعاء في مواجهة العدوان [03/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أشاد إجتماع عقد بصنعاء اليوم برئاسة رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وضم المحافظ حنين قطينة ورئيس هيئة الإستخبارات بوزارة الدفاع اللواء عبدالله الحاكم ومشائخ مديريات الطوق، بمواقف أبناء المحافظة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



وأكد الإجتماع أهمية الإستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد.. مثمنا التضحيات التي يقدمها وما يزال أبناء ومشائخ وأعيان المحافظة في الدفاع عن الأرض والعرض.



واستعرض الإجتماع آخر التطورات على الساحة الوطنية.. مؤكدا الحرص على عدم الإنجرار في أتون حرب أهلية.



ودعا الإجتماع كافة مشائخ وحكماء ووجهاء المحافظة واليمن إلى دعم لجنة الوساطة والمشاركة بفاعلية في إيجاد الحلول وتفويت الفرصة على تحالف العدوان في تنفيذ مخططاته والغمل على تثبيت الأمن والإستقرار والتفرغ لمواجهة العدوان السعودي.



وشدد المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود في تعزيز وحدة الصف الداخلي.. مشيرا إلى ضرورة تكاتف المجتمع لإحباط المخططات الرامية تمزيق اليمن وإستهداف نسيجه الإجتماعي وتقسيم الوطن ونهب ثرواته وخيراته.

