وقفة إحتجاجية بريمة تندد باستمرار جرائم العدوان [03/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:

نظمت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ريمة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.



واستنكر المشاركون في الوقفة التي شارك فيها المحافظ حسن العمري ورئيس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي، أعمال العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون.



وطالبوا الجهات المعنية القيام بدورهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف الوطن.



وأكد المشاركون أن ريمة وأبنائها عصية على المؤامرات ولن تنجر وراء الدعوات التحريضية للفتنة والإقتتال.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن أبناء ريمة بمختلف توجهاتهم وانتمائهم يقفون إلى جانب الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في مواجهة العدوان والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.



ودعا البيان القوى الخيرة من علماء ومشائخ وشخصيات سياسية وعسكرية بالتحرك لإحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع ولم الشمل وجمع الكلمة ومعالجة الإشكالات بالحوار والعمل على استتبات الأمن والإستقرار بالعاصمة صنعاء وكل المناطق اليمنية.



كما دعا البيان إلى وحدة الصف وإفشال مخططات العدوان لتمزيق الجبهة الداخلية وتحقيق أي نصر بعد فشله عسكريا في كافة جبهات الشرف والبطولة.

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