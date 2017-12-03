لقاء قبلي موسع بذمار يدين محاولات شق الصف الوطني [03/ديسمبر/2017] ذمار - سبأ:

عقد بمدينة ذمار اليوم لقاء قبلي موسع كرس لمناقشة المستجدات والأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء وبعض المحافظات.



وفي اللقاء الذي حضره عدد من مشائخ المحافظة عبر المجتمعون عن إدانتهم الشديدة لكل أعمال التخريب أو التي تتسبب بفتنة وشق الصف الوطني أو تمس بالأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات.. مجددين مساندتهم ووقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية للدفاع عن الوطن واستمرار رفد الجبهات بالرجال والعتاد والقوافل الغذائية حتى تحقيق النصر.



وأكد المشاركون في اللقاء انهم سيظلون في طليعة القوى الوطنية في التصدي لكل الأعمال التخريبية، ووقوفهم مع الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة .



وأكد المشاركون في بيان صادر عن اللقاء رفضهم القاطع لكل أعمال التخريب والعبث بأمن واستقرار الوطن، وأنهم سيكونون في طليعة القوى الوطنية في التصدي لهذه الأعمال التخريبية.



كما اعلنوا براءتهم من كل من يسعي إلى الانخراط في صفوف العدوان عبر تقديمه تنازلات والتفريط في تضحيات الشعب اليمني.. مجددين التأكيد على وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن واستمرار رفد الجبهات بالرجال والقوافل الغذائية.



اكد المشاركون في هذا اللقاء على عدم الإنجرار وراء المساعي التي تهدف لإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار.. مؤكدين وقوفهم مع الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة.



وجددوا التأكيد على عدم التفريط بدماء شهداء الجيش واللجان الشعبية وتضحيات الشعب اليمني، وكذا ما خلفه العدوان من مآسي وآلام.

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