محافظ صنعاء يؤكد استقرار الأوضاع بمديريات المحافظة [03/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة إستقرار الوضع الأمني في مديريات المحافظة.



وأشار المحافظ قطينة إلى أنه تم التواصل مع عدد من مدراء المديريات والإطلاع على الأوضاع الأمنية بالمديريات .. مؤكد الحرص على إنهاء فتيل الأزمة الحالية وحقن الدماء والتفرغ لمواجهة العدوان.



وشدد على أهمية استشعار الجميع للمسئولية والعمل على وحدة الصف والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بإفشال مخططات العدوان بإشعال حرب أهلية في البلاد وعدم الإنجرار وراء الأصوات الداعية إلى شق الصفوف.



وثمن محافظ صنعاء الجهود المبذولة من قيادات السلطة المحلية الرامية لدعم لجنة الوساطة لإيجاد الحلول.. مشيدا بالحس الوطني لأبناء المحافظة وحرصهم على حقن الدماء.

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