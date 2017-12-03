محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسر زحف للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه موقع الشرفة بنجران





كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحف للجيش السعودي ومرتزقته بإتجاه موقع الشرفة في نجران .



وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف لهم بإتجاه موقع الشرفة.



وأشار المصدر إلى أن الزحف على موقع الشرفة ترافق مع غارات للطيران الحربي وقصف لطائرات الأباتشي.



ولفت المصدر إلى أنه تم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة.



كما أكد المصدر مصرع عدد من مرتزقة الجيش السعودي بإستهداف تجمعا لهم قبالة منفذ الخضراء بنجران.

سبأ [03/ديسمبر/2017] نجران - سبأ:سبأ